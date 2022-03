Kann Rendi-Wagner Kanzler?

Das waren die Umfaller in den letzten Monaten

Das ist nur leider dann auch schon der Haken an der Sache. Gerade in den letzten Wochen und Monaten fehlte es an dieser Schärfe, wenn es denn um die Fragen ging, die Österreich tatsächlich beschäftigten. Ob der ukrainische Präsident Selenskyj vor dem Parlament reden darf? Nein - ich weiß nicht - ja. Ob eine Impflotterie als Anreiz gut wäre? Definitiv ja - vielleicht doch schwierig - waren wir nie dafür. Die Impfpflicht? Nein - ja - doch nein, weil die Umstände haben uns keine Wahl gelassen. Die Liste der Umfaller ließe sich lange erweitern.