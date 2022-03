Virologe: „Die Herdenimmunität ist tot“

OÖ-Landeshauptmann für Maskenpflicht an Schulen

Kritik am Corona-Fahrplan kam am Samstag auch aus Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dass aus seiner Sicht die Wiedereinführung der Maskenpflicht auch an den Schulen erfolgen sollte. Stelzer begründet dies mit der hohen Anzahl an in Quarantäne sitzenden Schüler, da die Zahlen eben mit dem Ablegen der Maske explodiert seien. Dass Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ihn in dieser Frage nicht erhört hat, nimmt Stelzer zur Kenntnis. Auch in derselben Partei seien unterschiedliche Zugänge nicht verboten.