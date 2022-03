Lange Wartezeiten in Spitälern gefährden Leben!

Lange Wartezeiten für Untersuchungen oder Operationen gab es in den Wiener Spitälern auch schon vor Corona. Doch mittlerweile ist die Überlastung so groß, dass es für Patienten lebensbedrohlich ist. Bei Florian Reifer wurde im November die sogenannte Schaufensterkrankheit diagnostiziert. In der Klinik Floridsdorf wurde ihm versprochen, dass er bald einen OP-Termin bekäme.