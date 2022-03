Ein Jahr vor der Wahl spürt Opposition Aufwind

Während sich die Volkspartei auf Bundesebene quasi im freien Fall befindet, profitieren Nicht-Regierungsparteien davon. Dass die SPÖ derzeit bei 29 Prozent liegt und damit mit Abstand stimmenstärkste Partei ist, dürfte aber mehr an der so oft missglückten Regierungspolitik als an der Strahlkraft der Arbeiterpartei liegen.