Salzburgs Teams mit unterschiedlichen Zielen

In der zweiten Volleyball-Bundesliga sind am Samstag gleich beide Klubs aus dem Bundesland Salzburg im Einsatz. Dabei könnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein. Während die einen die Tabellenführung verteidigen könnten, geht es für die anderen um den ersten Saisonsieg.
Nach dem 3:0-Derbysieg gegen Salzburg zum Saisonauftakt in der zweiten Volleyball-Liga stürmten die Damen des TV Oberndorf vergangenen Samstag an die Tabellenspitze. Diese können die Flachgauerinnen am Samstag im Waldviertel verteidigen. „Der Derbysieg war ein schöner Start, über den wir uns natürlich freuen. Unser Selbstvertrauen bauen wir aber Woche für Woche auf. Im Waldviertel wollen wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen“, sagte Oberndorfs Alina Hösch, die im Sommer salzachauwärts in den Flachgau wechselte.
Das Team, das Umfeld und die sportlichen Ziele passen sehr gut zu mir.
Alina HÖSCH, TV Oberndorf
Die Gründe dafür? „Ich habe meine Optionen gründlich abgewogen und Oberndorf war im Sommer für mich die beste Adresse. Das Team, das Umfeld und die sportlichen Ziele passen sehr gut zu mir. Ich bin mit der Entscheidung sehr zufrieden“, sagte die 29-jährige Deutsche.
Ljubic: „Niederlage gut weggesteckt“
Bei den PSVBG-Damen sah die Welt diese Woche ganz anders aus. Die 0:3-Niederlage in Oberndorf bedeutete das Tabellenende. In Innsbruck schielt man vielleicht nicht unbedingt auf einen Sieg, jedoch auf den ersten Satzgewinn. „Die Niederlage haben wir sehr gut weggesteckt“, betonte die neue Obfrau und Spielerin Julia Ljubic und fügte hinzu, dass man die Schwerpunkte im Training angepasst habe.
Salzburg hofft in Tirol auf ersten Satzgewinn
Von den Tirolerinnen will sich die junge Mannschaft von Trainerin Ingrida Schwaiger trotz Fehlstarts aber nicht verstecken. „Sie sind eine sehr starke Mannschaft, die heuer sicherlich auch wieder um die Spitze in der zweiten Liga mitspielen wird. Trotzdem wollen wir die Chance nutzen, uns weiterzuentwickeln, unsere Trainingsinhalte im Spiel umzusetzen und vielleicht auch unseren ersten Satz zu gewinnen“, schilderte die 25-Jährige. Fehlen wird dabei Leonie Gerl, die aufgrund einer Kreuzbandverletzung ausfallen wird.
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