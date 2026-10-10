Salzburgs Teams mit unterschiedlichen Zielen

Salzburg hofft in Tirol auf ersten Satzgewinn

Von den Tirolerinnen will sich die junge Mannschaft von Trainerin Ingrida Schwaiger trotz Fehlstarts aber nicht verstecken. „Sie sind eine sehr starke Mannschaft, die heuer sicherlich auch wieder um die Spitze in der zweiten Liga mitspielen wird. Trotzdem wollen wir die Chance nutzen, uns weiterzuentwickeln, unsere Trainingsinhalte im Spiel umzusetzen und vielleicht auch unseren ersten Satz zu gewinnen“, schilderte die 25-Jährige. Fehlen wird dabei Leonie Gerl, die aufgrund einer Kreuzbandverletzung ausfallen wird.