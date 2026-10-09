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„Mit ihm es die Abwehr eine ganz andere Nummer“

Salzburg
09.10.2026 16:40
Luca Meisl kehrt gegen den FAC zurück in den Kader.
Luca Meisl kehrt gegen den FAC zurück in den Kader.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Austria Salzburg will nach einem sieglosen September und der langen XXL-Länderspielpause in der zweiten Liga zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag geht es für die Maxglaner gegen den Floridsdorfer AC. Auch die Jungbullen sind daheim im Einsatz. 

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Die XXL-Länderspielpause ist auch für Salzburgs Fußball-Zweitligisten endgültig vorbei. Austria Salzburg trifft heute daheim auf Floridsdorf. Und kann dabei auch wieder auf Abwehrchef Luca Meisl setzen.

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Mit seiner Rückkehr ist die Defensive natürlich eine ganz andere Nummer.

Roland KIRCHLER, Sportdirektor Austria Salzburg

„Mit seiner Rückkehr ist die Defensive natürlich eine ganz andere Nummer“, freut sich Sportboss Roland Kirchler auf das Comeback des Innenverteidigers, der zuletzt einige Wochen aufgrund eines Meniskusrisses zusehen musste und vor einem richtigen Härtetest gegen die Wiener warnt.

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„Da bekommen wir es mit einer sehr erfahrenen Mannschaft zu tun. Wir müssen uns auf ein starkes Umschaltspiel fokussieren und brauchen eine stabile Leistung, um Punkte holen zu können“, sagte Meisl vor dem Duell mit dem FAC, wo nach dem sieglosen September wieder ein Dreier her soll. Auch Liefering ist am Samstag im Einsatz.

Liefering trifft auf Sturm Graz II
Die Jungbullen bekommen es im Duell der zweiten Garden mit Sturm Graz II zu tun. Für Trainer Danny Galm war die Pause eine echte Herausforderung. Gleich 15 seiner Kicker waren auf der ganzen Welt für ihre Nationalteams im Einsatz. Erst am Donnerstag fand das erste Training mit einem kompletten Kader statt. „Jetzt freuen wir uns, dass es wieder losgeht“, sagte Cheftrainer Danny Galm.

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Freuen durfte sich auch Flügelspieler Bernhard Swozil. Das erst 17-jährige Nachwuchs-Ass unterzeichnete beim Zweitligisten seinen ersten Jungprofi-Vertrag.

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