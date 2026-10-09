„Mit ihm es die Abwehr eine ganz andere Nummer“

Liefering trifft auf Sturm Graz II

Die Jungbullen bekommen es im Duell der zweiten Garden mit Sturm Graz II zu tun. Für Trainer Danny Galm war die Pause eine echte Herausforderung. Gleich 15 seiner Kicker waren auf der ganzen Welt für ihre Nationalteams im Einsatz. Erst am Donnerstag fand das erste Training mit einem kompletten Kader statt. „Jetzt freuen wir uns, dass es wieder losgeht“, sagte Cheftrainer Danny Galm.