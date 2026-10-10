„Egal, wer der Gegner ist – ich will drei Punkte“

Für Tim Trummer wird das Duell zwischen dem GAK und Salzburg am Samstag (17) ein besonderes. Der Steirer wurde im Sommer an die Rotjacken verliehen und trifft damit auf seinen Stammklub. Der Rechtsverteidiger schickte im Vorfeld eine Kampfansage Richtung Bullen.
Der Zeitpunkt fürs Comeback könnte nicht besser sein. Tim Trummer wurde pünktlich vor dem heutigen Bundesliga-Duell zwischen dem GAK und Salzburg nach einer im Juli im ÖFB-Cup erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel wieder fit. Für den Steirer ist es ein besonderes Spiel: Nach acht Jahren bei den Bullen wurde der Steirer im Sommer erstmals verliehen und ist zumindest in dieser Saison ein GAK-Spieler. Das hat der 20-Jährige auch im Kopf voll und ganz verinnerlicht. Vor dem Match gegen seinen Stammklub richtete er nämlich eine ordentliche Kampfansage in Richtung Mozartstadt: „Egal, wer der Gegner ist – ich will die drei Punkte!“
Trummers aktueller Trainer, Gerald Scheiblehner, weiß freilich auch, was in seinem Schützling aktuell vorgeht: „Er macht einen sehr guten Eindruck und ist natürlich speziell gegen diesen Gegner topmotiviert.“ Ob Trummer gegen die Bullen heute auch sein erstes Ligaspiel für die Rotjacken absolvieren wird, beantwortete der Coach ebenfalls klar: „Wenn alles normal läuft, wird er sicher seine Spielminuten bekommen.“ Und wie versprochen alles für den Sieg geben.
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