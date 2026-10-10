„Egal, wer der Gegner ist – ich will drei Punkte“

Der Zeitpunkt fürs Comeback könnte nicht besser sein. Tim Trummer wurde pünktlich vor dem heutigen Bundesliga-Duell zwischen dem GAK und Salzburg nach einer im Juli im ÖFB-Cup erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel wieder fit. Für den Steirer ist es ein besonderes Spiel: Nach acht Jahren bei den Bullen wurde der Steirer im Sommer erstmals verliehen und ist zumindest in dieser Saison ein GAK-Spieler. Das hat der 20-Jährige auch im Kopf voll und ganz verinnerlicht. Vor dem Match gegen seinen Stammklub richtete er nämlich eine ordentliche Kampfansage in Richtung Mozartstadt: „Egal, wer der Gegner ist – ich will die drei Punkte!“