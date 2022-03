Opposition fordert mehr Teuerungsausgleich

Mit einem Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierung zum Teuerungsausgleich hat am Mittwoch die Nationalratssitzung begonnen. Die SPÖ attestierte ÖVP und Grünen in der „Aktuellen Stunde“ unzureichende Entlastungen. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) ließ das nicht gelten und erinnerte an ein Volumen von 3,7 Milliarden Euro, beschlossen allein im ersten Quartal 2022. Eine konkrete Maßnahme stand danach zur Abstimmung, nämlich der Energie-Bonus in Höhe von 150 Euro.