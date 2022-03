„Regierung lässt Teuerung und Virus durchrauschen“

Rendi-Wagner will auch das umfassende Testangebot, das die türkis-grüne Koalition plant, stark einzuschränken will, unangetastet lassen. Die Tests brauche es als Kontrollinstrument, solange Durchimpfungsrate in Österreich so niedrig bleibe. Die Zahl bei den Erstimpfungen befände sich „praktisch auf einem Nullpunkt“, kritisierte die SPÖ-Chefin. Sie erwarte sich eine Einberufung des Krisenstabs spätestens am Donnerstag und dass Kanzler Nehammer „diese Gefahr endlich ernst nimmt“.