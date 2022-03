Teuerung: Pendlerpauschale um 50 Prozent erhöht

Das Entlastungspaket im Ausmaß von vier Milliarden Euro soll vor allem Geringverdienern und Pendlern zugutekommen, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind. Mit dabei: der bereits bekannte Energiegutschein von 150 Euro, der an fast alle Haushalte in Österreich geschickt wird, aber von Topverdienern nicht eingelöst werden darf - wir berichteten. Dazu kommt außerdem der Entfall der Ökostromabgabe. Die große Pendlerpauschale wird um 50 Prozent erhöht, was alle, die für die Fahrt in die Arbeit auf ihr Auto angewiesen sind, besonders freuen dürfte.