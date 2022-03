Nerviges Geld-zurück-Prozedere bei Flugticket

„Ich habe zunächst einen Gutschein akzeptiert, der nach zwölf Monaten bar ausbezahlt werden sollte. Nach Ablauf dieser Frist wurde ich von der Buchungsplattform an die Airline verwiesen. Dort kann ich aber den entsprechenden Antrag nicht stellen, weil das System meine Buchungsnummer nicht erkennt“, wandte sich Frau D. schließlich mit der Bitte um Hilfe an die „Krone“. Sämtliche Anfragen per E-Mail hätten nichts ergeben.