Hoffnung auf Waffenruhe | „Untergang Europas“

„Untergang Europas“. Sie ist wohl die prominenteste und wichtigste Stimme der Ukraine in Österreich: Schriftstellerin Tanja Maljartschuk lebt seit 2011 in Wien, 2018 gewann sie den Bachmannpreis, in ihrem humorvoll-melancho-lischen Roman „Erinnerung des Blauwals“ erzählt sie von der schwierigen Nationenbildung des Landes. Mit „Krone“-Redakteurin Clara Milena Steiner sprach sie nun über den Krieg in ihrem Heimatland und dessen Folgen. Maljartschuk schildert dabei, dass sie diesen Krieg „mit jedem Teil meines Körpers, mit jedem Gedanken“ erlebt. Sie stehe vor dem Abgrund ihrer ganzen Welt, „woher ich komme, was ich bin“. Sie kenne aber auch viele Österreicherinnen und Österreicher, „die von den Ereignissen in der Ukraine nicht weniger betroffen sind“. Unter anderem möchte unsere Redakteurin von Maljartschuk auch wissen, woher die Ukrainer, vor allem Zivilisten, diesen vehementen Kampfgeist gegen Russland nähmen. Die Autorin dazu: „Das frage ich mich auch ständig. Den enormen Widerstand der einfachen ukrainischen Bürger sehe ich darin begründet, dass sie die Zivilgesellschaft 2014 erkämpft und erschaffen haben.“ Sie verstünden ganz genau, worum es geht: „um die physische Existenz, ums Überleben des Landes“. Viele klare Worte. Besonders deutlich wird Maljartschuk, wenn sie sagt: „Der Untergang der Ukraine bedeutet den Untergang Europas.“ Schwer wiegende Worte, die zu denken geben.