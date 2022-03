Achtung Saharastaub: So waschen Sie jetzt Ihr Auto

Auch für Armaturen und Kunststoffteile gibt es spezielle Reinigungsmittel. „Auf Glanzsprays sollte man besser verzichten, denn die machen Flächen rutschig. Am Lenkrad oder an den Pedalen kann das fatale Folgen haben“, so Merker. Für klare Sicht befreit man die Scheiben mit Fensterreiniger von Schmutzbelägen. Zu guter Letzt kann man bei dieser Gelegenheit auch noch den Kofferraum entrümpeln. So spart man Platz und Sprit.