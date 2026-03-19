Larnaka gegen Crystal Palace ab 18.45 Uhr LIVE

Rückspiel im Conference-League-Achtelfinale: Oliver Glasners Crystal Palace ist heute bei AEK Larnaka zu Gast. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Im Hinspiel (0:0) zuhause biss sich Palace an der Abwehr der Zyprioten die Zähne auf – wie schon in der Ligaphase, als es für die Engländer eine 0:1-Niederlage gegen Larnaka setzte.
Wird Glasners Team heute ein anderes Gesicht zeigen?
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