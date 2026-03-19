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Nächste Hallen-WMs in Indien und Kasachstan

Sport-Mix
19.03.2026 21:54
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Symbolbild(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Patrick Smith)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Indien wird 2028 erstmals die Hallen-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik ausrichten!

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Das beschloss der Weltverband vor den am Freitag beginnenden Titelkämpfen im polnischen Torun.

Demnach soll die WM in zwei Jahren im ostindischen Bundesstaat Odisha ausgetragen werden.

2030 kommt Kasachstans Hauptstadt Astana zum Zug, auch in dem zentralasiatischen Land fand noch keine Indoor-WM statt.

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