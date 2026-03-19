Heuer so viele Bergretter wie nie zuvor unterwegs

Wenn ein Alarm eingeht, zählt jede Sekunde. Denn wenn die Gefahr zu groß wird, muss der Einsatz abgebrochen werden. Und gerade Lawinen gehören zu den brenzlichsten Szenarien. Wer von einer Schneemasse erfasst wird, hat oft kaum eine Chance. „Wenn du einmal mit der Lawine unterwegs bist, bist du eigentlich nur noch Passagier“, so Haller.