FIFA bestraft Israel nach Palästina-Vorwürfen!

„Fußball vereint die Welt – Nein zu Diskriminierung“

Der israelische Verband wurde zudem ermahnt und muss nun bei seinen nächsten drei Heimspielen bei A-Wettbewerben der FIFA ein großes Transparent mit der Aufschrift „Fußball vereint die Welt – Nein zu Diskriminierung“ zeigen. Zudem müssen weitere sogenannte Präventivmaßnahmen ergriffen werden. Die Entscheidung kann bei der FIFA-Berufungskommission angefochten werden.