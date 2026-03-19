FIFA bestraft Israel nach Palästina-Vorwürfen!

Die FIFA hat den israelischen Fußball-Verband (IFA) unter anderem wegen Verstößen gegen Anti-Diskriminierungsregeln bestraft!
Die IFA muss unter anderem eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Schweizer Franken (rund 164.300 Euro) zahlen, wie der Weltverband mitteilte. Ausgangspunkt für die Untersuchung der FIFA-Disziplinarkommission war ein Antrag des palästinensischen Fußball-Verbands (PFA).
Die Kommission stellte Verstöße gegen die Artikel 13 (Beleidigendes Verhalten und Verstöße gegen das Fairnessgebot) und Artikel 15 (Diskriminierung und rassistische Beschimpfungen) des FIFA-Disziplinarreglements fest.
„Fußball vereint die Welt – Nein zu Diskriminierung“
Der israelische Verband wurde zudem ermahnt und muss nun bei seinen nächsten drei Heimspielen bei A-Wettbewerben der FIFA ein großes Transparent mit der Aufschrift „Fußball vereint die Welt – Nein zu Diskriminierung“ zeigen. Zudem müssen weitere sogenannte Präventivmaßnahmen ergriffen werden. Die Entscheidung kann bei der FIFA-Berufungskommission angefochten werden.
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