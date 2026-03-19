Massiver Stau, nachdem Lkw Aufpralldämpfer rammte

Umfassender Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Silz war mit vier Fahrzeugen und ca. 20 Mann vor Ort, ebenso das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und sechs Kräften, die Asfinag mit sechs Fahrzeugen und zehn Kräften, die API Imst mit zwei Streifen sowie eine Baufirma mit zehn Einsatzkräften.