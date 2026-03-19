Massiver Stau, nachdem Lkw Aufpralldämpfer rammte

Ein Lkw-Lenker (39) war auf der A12 zu schnell unterwegs, als er im Baustellenbereich zu weit nach rechts kam und gegen einen Aufpralldämpfer krachte. Die Folge war ein massiver Stau.
Ein Kasache (39) fuhr am Donnerstag mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A12 Inntalautobahn in Fahrrichtung Osten. Im Gemeindegebiet von Silz kam er in einem Baustellenbereich zu weit nach rechts und direkt gegen einen in der Ausfahrt angebrachten Aufpralldämpfer.
Aufgrund des Unfalles wurden sowohl die Dieseltanks als auch die Ölwanne beschädigt und es kam zu einem Diesel- und Ölaustritt ins anliegende Erdreich.
Die Polizei
Der Lkw wurde dadurch schwerbeschädigt, er verlor sowohl Treibstoff als auch Öl. „Nach Beiziehung eines Sachverständigers mussten ca. 3,5 m³ (ca. 6 t) Erdreich entfernt und ersetzt werden“, erklärt die Polizei. Das Fahrzeug blockierte die A12, die Autobahn musste gesperrt werden, es kam zu einer massiven Stauentwicklung.
Umfassender Einsatz
Die Freiwillige Feuerwehr Silz war mit vier Fahrzeugen und ca. 20 Mann vor Ort, ebenso das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und sechs Kräften, die Asfinag mit sechs Fahrzeugen und zehn Kräften, die API Imst mit zwei Streifen sowie eine Baufirma mit zehn Einsatzkräften.
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