KAC besiegt Fehervar ++ Ljubljana eliminiert Bozen

Im Mitteldrittel legten die Kärntner, die Mathias From nach Erkrankung und Mario Kempe nach einer Oberkörperverletzung wieder zur Verfügung hatten, wieder einen Blitzstart hin. Der KAC ging nach 24 Sekunden neuerlich in Führung – und ließ diesmal nicht mehr nach. Dank vier Treffern sorgte der Rekordmeister schon vor dem Schlussdrittel für die Entscheidung. Der überragende Nick Petersen setzte in der 55. Minute den Schlusspunkt und beendete die Partie mit zwei Toren und vier Assists.