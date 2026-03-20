Natürliche Kraft für gesunde Pflanzen

Der Dünger mit dem „Mähh Effekt“ sorgt für sichtbar vitalere Pflanzen, lockere Erde und eine langanhaltende Nährstoffversorgung – von Gemüse über Obst bis zu Rosen. COMPO setzt dabei auf 100 % natürliche Schafwolle und hohe Qualitätsstandards. Und mit etwas Glück gewinnen Sie eines von zehn großzügig bestückten Düngerpaketen!