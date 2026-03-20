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Natürliche Kraft für gesunde Pflanzen

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20.03.2026 00:01
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(Bild: COMPO)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Der Dünger mit dem „Mähh Effekt“ sorgt für sichtbar vitalere Pflanzen, lockere Erde und eine langanhaltende Nährstoffversorgung – von Gemüse über Obst bis zu Rosen. COMPO setzt dabei auf 100 % natürliche Schafwolle und hohe Qualitätsstandards. Und mit etwas Glück gewinnen Sie eines von zehn großzügig bestückten Düngerpaketen! 

Der spezielle Schafwolldünger von COMPO kombiniert Sofortwirkung mit Langzeitversorgung: Bereits nach wenigen Tagen setzt das Wachstum ein, gleichzeitig werden die Pflanzen bis zu fünf Monate kontinuierlich mit Nährstoffen versorgt. Die Schafwolle quillt beim Gießen auf, lockert den Boden, speichert Wasser und gibt die enthaltenen Nährstoffe gleichmäßig ab.

Nachhaltige Pflege für Gemüse, Obst und Ziergarten
Ob Beete, Hochbeete, Obstgehölze, Beerensträucher oder Rosen – der Schafwolldünger unterstützt eine zuverlässige organische Versorgung. Der Schafwolldünger stärkt die Wurzelbildung und das Bodenleben, verbessert die Bodenstruktur und unterstützt vitales sowie widerstandsfähiges Wachstum – ganz ohne synthetische Zusätze. Ein Produkt, das Natur und Leistung auf einzigartige Weise verbindet und sich ideal für umweltbewusste Gärtnerinnen und Gärtner eignet, die Wert auf nachhaltige Qualität legen.

(Bild: adobe stock -Maksim Pasko , Fotografie Witte Wattendorff)

Mitmachen & gewinnen
Nicht nur im guten Fachhandel gibt es das COMPO Schafwolldüngersortiment, sondern auch bei unserem aktuellen Gewinnspiel. Zur Verlosung kommen 10 COMPO Schafwolldüngerpakete mit folgenden Inhalten:

  • 1 x COMPO BIO Universaldünger mit Schafwolle 4kg
  • 1 x COMPO BIO Rosen Langzeitdünger mit Schafwolle 2kg
  • 1 x COMPO BIO Beeren – und Obstbaumdünger mit Schafwolle 2kg
  • 1 x COMPO BIO Tomaten Langzeitdünger mit Schafwolle 750g
  • Je 1 x COMPO BIO Universalerde 30l mit Schafwolle

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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