70 Jahre Breitschopf: Hausmesse mit Gewinnspiel

Die Küche als Seismograf unseres Alltags

Kaum ein Möbelstück spiegelt gesellschaftliche Veränderungen so deutlich wider, wie die Küche. In den 1950er-Jahren war sie meist ein abgeschlossener Arbeitsraum. In den 1980ern kamen Einbauküchen auf. Seit den 2000er-Jahren öffnet sich die Küche immer stärker zum Wohnbereich. Heute verschmelzen Kochen, Wohnen und Leben zunehmend miteinander.

Beim Küchenhersteller Breitschopf sind inzwischen rund 80 Prozent der Küchen offen geplant: Wohnküchen, die bewusst als Treffpunkt für Familie und Gäste gestaltet werden.