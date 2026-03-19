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WTA-1000-Turnier

Stark! Tagger kämpft sich in zweite Miami-Runde

Tennis
19.03.2026 23:10
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Krimi-Sieg beim WTA-1000-Turnier in Miami: Lilli Tagger hat die deutsche Lucky Loserin Ella Seidel nach 2:48 Stunden 6:7(8), 6:4, 7:5 niedergerungen und steht damit wie in Indian Wells in der zweiten Runde! Tagger trifft nun auf die als Nummer 11 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa.

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Tagger wehrte in dem beinharten Grundlinien-Fight bei 4:5 im dritten Satz einen Matchball ab und verwertete dann ihrerseits ihren ersten zum Sieg über die Nummer 86 im WTA-Ranking. Seidel hatte in der Qualifikation verloren, war dann aber durch eine Absage in den Bewerb gerutscht. Für Tagger war es der zweite Sieg auf höchstem WTA-Tour-Level, sie verbessert sich damit im Live-Ranking an die 106. Stelle.

Tagger vergab im ersten Satz zwei Satzbälle
Tagger musste zum 1:2 als erste Spielerin ihr Service abgeben, schaffte aber zum 4:4 das Rebreak. Danach wehrte sie drei Breakbälle ab, Satz eins ging danach ins Tiebreak. In diesem vergab der Schützling von Francesca Schiavone zwei Satzbälle und verlor den Set nach 70 Minuten noch 8:10. Im zweiten Durchgang reichte Tagger ein Break zum 4:3, diesmal nutzte sie nach 1:50 Stunden den ersten Satzball zum Gleichstand.

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In der Entscheidung geriet Tagger nach einem Break zum 1:0 fast 1:3 in Rückstand, wehrte aber die nächste Breakchance der Deutschen ab. Seidel gelang es dann aber, der Junioren-French-Open-Siegerin des Vorjahrs den Aufschlag zum 4:2 abzunehmen. Tagger holte das sofortige Rebreak, musste dann allerdings bei 4:5 einen Matchball Seidels abwehren. Es blieb der einzige der 21-Jährigen, acht Minuten später war die Partie zugunsten Taggers entschieden.

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