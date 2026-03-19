Stark! Tagger kämpft sich in zweite Miami-Runde

Tagger wehrte in dem beinharten Grundlinien-Fight bei 4:5 im dritten Satz einen Matchball ab und verwertete dann ihrerseits ihren ersten zum Sieg über die Nummer 86 im WTA-Ranking. Seidel hatte in der Qualifikation verloren, war dann aber durch eine Absage in den Bewerb gerutscht. Für Tagger war es der zweite Sieg auf höchstem WTA-Tour-Level, sie verbessert sich damit im Live-Ranking an die 106. Stelle.