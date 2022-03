Frau in Wien im Hungerstreik, aber am falschen Ort

SPÖ-Zentrale statt Rathaus

Ludwig hat bislang nicht reagiert. Das könnte aber auch daran liegen, dass Krumpeck ihren Protest vor die SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße verlagert hat. Dort ist der Bürgermeister bekanntlich nicht so oft anzutreffen. Sein Büro befindet sich schließlich im Rathaus. Absicht? Krumpeck: „Rund um das Rathaus ist alles eingerüstet. Und am Seiteneingang wollte ich mich nicht platzieren.“ Und: Die Einzigen, die Ludwig von dem Großprojekt abbringen könnten, seien seine Genossen.