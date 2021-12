Aktivisten müssen Stadtstraße-Protestcamp räumen

Wohnungen für 60.000 Menschen

Sima führte indes an, dass jene, die gegen die Stadtstraße seien, auch gegen leistbaren Wohnraum seien. Im Stadtentwicklungsgebiet sollen Wohnungen für 60.000 Menschen entstehen - der Großteil davon gefördert. Wien wachse pro Jahr um 10.000 Personen, etwa 4000 davon würden in die Donaustadt ziehen. Zudem siedeln sich Betriebe an, Kindergärten und Arbeitsplätze entstehen. „Für so ein Stadtgebiet benötigt es eine vielfältige Verkehrsinfrastruktur. Es kann nicht alles über Schienen abgewickelt werden“, so Gerhard Schuster von der Wien 3420 aspern development AG.