Wien baut: Sima rückt nicht von der Stadtstraße ab

Paris wandelt gerade alleine 52 Kilometer Corona-Pop-up-Radwege in dauerhafte um, insgesamt werden 1000 Kilometer neu errichtet. Ihr Großprojekt ist ein Radweg in der Donaustadt, der vom roten Bezirkschef gelobt wird, weil keine Autospur wegkommt. Warum verteilen Sie den Platz nicht gerechter?

Ich habe immer gesagt, ich will nicht mutwillig Autofahrer beschneiden. Dort wo gutes Nebeneinander nicht möglich ist, muss man aber Maßnahmen für eine gute Radinfrastruktur setzen. In der Thaliastraße haben wir etwa auf Kosten von einigen Parkplätzen verkehrsberuhigt, begrünt und mit Nebelduschen gekühlt.