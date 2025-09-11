Doppeltes Verletzungspech entsetzt Ski-Nation

Das Trainingslager der Franzose in Chile steht offenbar unter keinem guten Stern. Gleich zu Beginn hat sich Routinier Allegre an der Wade verletzt. Der 31-Jährige hat die Heimreise angetreten und übt sich auf Instagram in Optimismus: „Nicht gerade der Start, den ich mir erhofft hatte“ – aber: „Nur ein Rückschlag - ich hoffe, in ein paar Wochen wieder auf den Ski zu stehen.“