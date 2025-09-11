Doppeltes Verletzungspech entsetzt Ski-Nation

Sowohl Nils Allegre als auch Florian Loriot haben das Trainingslager des französischen Ski-Teams aufgrund von Verletzungen vorzeitig abbrechen müssen. Die beiden Speed-Spezialisten müssen eine Weile pausieren. Ein herber Rückschlag für das Duo und das gesamte Team.
Das Trainingslager der Franzose in Chile steht offenbar unter keinem guten Stern. Gleich zu Beginn hat sich Routinier Allegre an der Wade verletzt. Der 31-Jährige hat die Heimreise angetreten und übt sich auf Instagram in Optimismus: „Nicht gerade der Start, den ich mir erhofft hatte“ – aber: „Nur ein Rückschlag - ich hoffe, in ein paar Wochen wieder auf den Ski zu stehen.“
Verletzungsteufel schlägt erneut zu
Damit aber nicht genug. Denn kurze Zeit später erwischte es auch noch Teamkollege Loriot. Bei einem schweren Sturz brach er sich mehrere Rippen – auch Schnittwunden im Gesicht hat sich der 26-Jährige dabei zugezogen.
Ein herber Rückschlag für den Speed-Spezialisten, der in der vergangenen Saison immer stärker wurde und sein erstes Top-10-Ergebnis einfahren konnte. „Zurück nach Hause, um mich nach einem Sturz im Abfahrtstraining etwas auszuruhen“, meldet auch er sich auf dem Heimweg zu Wort. Mal sehen, ob man nun von weiteren Verletzungen verschont bleibt.
