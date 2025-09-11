Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herber Rückschlag!

Doppeltes Verletzungspech entsetzt Ski-Nation

Ski Alpin
11.09.2025 17:03
Auch Nils Allegre hat es erwischt!
Auch Nils Allegre hat es erwischt!(Bild: GEPA)

Sowohl Nils Allegre als auch Florian Loriot haben das Trainingslager des französischen Ski-Teams aufgrund von Verletzungen vorzeitig abbrechen müssen. Die beiden Speed-Spezialisten müssen eine Weile pausieren. Ein herber Rückschlag für das Duo und das gesamte Team. 

0 Kommentare

Das Trainingslager der Franzose in Chile steht offenbar unter keinem guten Stern. Gleich zu Beginn hat sich Routinier Allegre an der Wade verletzt. Der 31-Jährige hat die Heimreise angetreten und übt sich auf Instagram in Optimismus: „Nicht gerade der Start, den ich mir erhofft hatte“ – aber: „Nur ein Rückschlag - ich hoffe, in ein paar Wochen wieder auf den Ski zu stehen.“ 

Verletzungsteufel schlägt erneut zu
Damit aber nicht genug. Denn kurze Zeit später erwischte es auch noch Teamkollege Loriot. Bei einem schweren Sturz brach er sich mehrere Rippen – auch Schnittwunden im Gesicht hat sich der 26-Jährige dabei zugezogen.

Ein herber Rückschlag für den Speed-Spezialisten, der in der vergangenen Saison immer stärker wurde und sein erstes Top-10-Ergebnis einfahren konnte. „Zurück nach Hause, um mich nach einem Sturz im Abfahrtstraining etwas auszuruhen“, meldet auch er sich auf dem Heimweg zu Wort. Mal sehen, ob man nun von weiteren Verletzungen verschont bleibt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
185.115 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
153.824 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
107.195 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1757 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Ski Alpin
Herber Rückschlag!
Doppeltes Verletzungspech entsetzt Ski-Nation
Urlaub am Meer
Dreifache Olympiasiegerin zeigt ihren Sixpack
Krone Plus Logo
Ski-Asse in Südamerika
In Chile: Auf Tuchfühlung zu den Allerschnellsten!
Neue Aufgabe
„In diesem Job geht es nicht um die Stoppuhr“
Dichtes Programm
ÖSV-Hoffnung nennt Sölden als erstes Saisonziel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf