Sima: „Neue Stadtstraße schützt das Klima!“

Lobautunnel und Stadtstraße als Klimaschutz oder Klima-GAU? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Nicht jedoch, wenn es nach Gerhard Schuster, dem Vorstandssprecher der aspern Development AG geht: „Die Stadtstraße ist ein echtes Klimaschutzprojekt. So wie die gesamte Seestadt.“ Und die Fertigstellung Letzterer sei ohne das Straßenbauprojekt gefährdet. „Stadtstraße und Spange S 1 sind in der städtischen Umweltverträglichkeitsprüfung für die Stadtentwicklung in der Seestadt Nord als Voraussetzung behördlich vorgeschrieben“, so Sima. Das heißt: Ohne Stadtstraße keine fertige Seestadt. Theoretisch könne die Verbindung zwar auch ohne den Lobautunnel zustande kommen, dies mache jedoch wenig Sinn. Damit bestätigte Sima einmal mehr ihr Ja zur Nordostumfahrung.