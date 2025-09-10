„Ohne Pilze gibt es keinen Kreislauf des Lebens“

Wien will „planetarer Vorreiter“ in der Untersuchung der Rolle von Pilzen im Öko-Gleichgewicht sein und schreibt das auch per Gesetz fest. Neben ungeahnten wissenschaftlichen Erkenntnissen schlummern in dem Feld möglicherweise beträchtliche Profite eines Wirtschaftsfelds der Zukunft.
Für Irmgard Greilhuber sind Pilze zwar auch Lebensmittel, vor allem aber Überlebensmittel: „Pilze sind die Zersetzer. Erst sie schließen den ökologischen Kreislauf ab“, macht die Uni-Professorin auf einer Exkursion durch den Penzinger Teil des Wienerwalds klar. Der Anlass: „Endlich“ finde das auch im Wiener Naturschutzrecht seinen Niederschlag.
Weites Feld für Forschung, Innovation und Profit
Wien ist damit aber nicht Nachzügler, sondern im Gegenteil „planetarer Vorreiter“, betonte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Gerade angesichts des Klimawandels müsse man zu Fauna und Flora auch Fungus (Pilz) dazudenken, ist er überzeugt: Pilze halten Böden fruchtbar und gesund, sorgen für Erträge bei Nutzpflanzen und wandeln vor allem den „Abfall“ der Natur in die Grundlage für ihren Neubeginn um.
Noch hüten Pilze die meisten ihrer Geheimnisse
Gemessen an anderen Feldern der Biologie weiß man über die rund 2000 heimischen Pilzarten relativ wenig. Klar ist aber: In ihnen schlummern nicht nur verborgene wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch mögliche lukrative Wirtschaftsfelder, an denen Wien mitnaschen will. Beiläufig zeigt Greilhuber im Wald auf einen Pilz: „Das ist eine Schmetterlingstramete, der häufigste Pilz Österreichs. Seine Wirkstoffe sind eine der größten Hoffnungen zur Beseitigung von Nebenwirkungen bei der Chemo-Therapie in der Krebsbehandlung.“
Die gesetzliche Berücksichtigung der Pilze ist für Czernohorszky dementsprechend erst der Anfang, mit dem in Wien das Feld für Forschung und Innovation in diesem Bereich aufbereitet werden sollen. Pioniere dafür gibt es schon: Von 6. bis 12. Oktober finden in Wien die „Pilzfestspiele“ (pilzfestspiele.at) mit Expertenvorträgen, Workshops und mehr statt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.