„Ohne Pilze gibt es keinen Kreislauf des Lebens“

Noch hüten Pilze die meisten ihrer Geheimnisse

Gemessen an anderen Feldern der Biologie weiß man über die rund 2000 heimischen Pilzarten relativ wenig. Klar ist aber: In ihnen schlummern nicht nur verborgene wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch mögliche lukrative Wirtschaftsfelder, an denen Wien mitnaschen will. Beiläufig zeigt Greilhuber im Wald auf einen Pilz: „Das ist eine Schmetterlingstramete, der häufigste Pilz Österreichs. Seine Wirkstoffe sind eine der größten Hoffnungen zur Beseitigung von Nebenwirkungen bei der Chemo-Therapie in der Krebsbehandlung.“