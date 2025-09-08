Fridays for Future wirft ÖVP „Klimakillen“ vor

Nach der Ankündigung von vergangener Woche, dass Österreich gemeinsam mit weiteren EU-Staaten die Entscheidung über das europäische Klimaziel 2040 verschieben will, haben „Fridays for Future“ nun Proteste vor der ÖVP-Zentrale angekündigt. Die ÖVP breche damit ihr Wort, erklärten die Aktivistinnen und Aktivisten in einer Aussendung am Montag und zeigten sich fassungslos über die verschobene Entscheidung.