Bitterer Abschied von Eichkätzchen „Valentino“

Bis zuletzt hatte Helmut Peuerl gehofft, dass ihm die Stadt Wien noch zwei Wochen Zeit geben würde – dann hätte er mit der Hilfe eines Freundes ein gesetzeskonformes Gehege für sein „Findelkind“ bauen können: das auf den Namen „Valentino“ getaufte Eichhörnchen, das er einst als verlassenes Tierjunges auf seinem Balkon gefunden und großgezogen hatte. Doch die Behörden hatten ihm schon einmal eine 30-tägige Schonfrist gegeben, ein zweites Mal gab es kein Pardon.