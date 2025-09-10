Bitterer Abschied von Eichkätzchen „Valentino“

Sie waren ein Herz und eine Seele: der Wiener Helmut Peuerl und Eichkätzchen „Valentino“, das er gerettet hatte. Doch die Behörden pochten auf das Gesetz und trennten sie. Der Tierretter ist immer noch am Boden zerstört. Die „Krone“ brachte in Erfahrung, wo „Valentino“ nun ist und wie es ihm geht.
Bis zuletzt hatte Helmut Peuerl gehofft, dass ihm die Stadt Wien noch zwei Wochen Zeit geben würde – dann hätte er mit der Hilfe eines Freundes ein gesetzeskonformes Gehege für sein „Findelkind“ bauen können: das auf den Namen „Valentino“ getaufte Eichhörnchen, das er einst als verlassenes Tierjunges auf seinem Balkon gefunden und großgezogen hatte. Doch die Behörden hatten ihm schon einmal eine 30-tägige Schonfrist gegeben, ein zweites Mal gab es kein Pardon.
