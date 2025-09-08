Floridsdorfer Schlingermarkt zeigt neues Gesicht

„Wenn Wienerinnen und Wiener die Köpfe zusammenstecken ...“

Am Anfang stand der – umstrittene – Beschluss, den Markt von drei Stand‘l-Reihen auf zwei zu reduzieren: Die engen Wege zwischen den einzelnen Händlern hatten nicht nur den Lieferverkehr zur Qual gemacht, sondern zusehends auch Kunden vertrieben. Die Kritik daran kontert das Marktamt mit Zahlen: Die Besucherfrequenz hat sich seither vervierfacht. Es gab nur ein Problem – im Sommer wurde die neue Freifläche zur glühenden Hitzeinsel, die sogar Auslagen bersten ließ.