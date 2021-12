Wien hält an Stadtstraße fest, Aktivisten bleiben

Die erteilte Absage für den Bau des Lobautunnels in Wien sorgt auch weiterhin für Kritik: Am Donnerstag tat auch Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) ihrem Ärger kund. Zudem bekräftigte sie, dass die Stadtstraße in der Donaustadt jedenfalls gebaut werde. In einer ersten Reaktion kündigten Aktivisten und Besetzer der Baustellenareale weiter Widerstand an, auch gegen den Bau der Stadtstraße.