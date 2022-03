Richtung Westen | Steuersenkung

Putin zielt jetzt immer weiter Richtung Westen - Sonntag früh schlugen acht russische Raketen in einem Militärstützpunkt bei Lemberg, nahe der polnischen Grenze ein. Nach einer ersten Bilanz starben dabei 35 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt. Die „Krone“-Reporter Burghard Enzinger und Sepp Pail, die seit Tagen in Lemberg stationiert sind, wurden in der westukrainischen Stadt durch die Detonationen aufgeschreckt und begaben sich zum angegriffenen Militärstützpunkt. Sie sprachen mit Verletzten und weiteren Betroffenen. Wie der 34-jährigen Oksana, die unseren Reportern kreidebleich und mit feuchten Augen berichtete: „Ich kann das nicht glauben, stehe noch unter Schock. Die Explosionen haben uns aus dem Schlaf gerissen - der Krieg ist jetzt auch bei uns angekommen.“ Wenige Stunden nach den Einschlägen versicherte der Bürgermeister der nahen Stadt Novojaworisk kämpferisch: „Putin kann Bomben auf uns werfen, doch unser Land wird er nie bekommen.“ Der Kampfwille der Ukrainer - er scheint ungebrochen zu sein.