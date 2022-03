Wenn schon, dann „Pestflöhe“!

Den Vogel schoss jetzt bei dem Außenministertreffen in Antalya Putins Sprechpuppe Lawrow ab: In diesen Biowaffen-Labors in der Ukraine sollen Bakterien „mit nur ethnischer Wirkung“ entwickelt werden - also nur gegen Russen. Eine Weltsensation! Wem die Entwicklung von Bakterien nur gegen eine bestimmte ethnische Gruppe gelingt, dem gebührt als ultimativer Preis der große Pestfloh in Gold.