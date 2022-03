WHO empfiehlt Ukraine Zerstörung von Erregern

WHO bietet technische Hilfe an

Die Erklärung der WHO enthielt keinen Hinweis auf Biowaffen. Von der Organisation hieß es, sie ermutige alle Parteien, bei der „sicheren Entsorgung aller Krankheitserreger, auf die sie stoßen, zusammenzuarbeiten und bei Bedarf technische Hilfe anzufordern“. Die WHO stehe, wo immer möglich, zur Hilfe bereit. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will nach Angaben von Diplomaten am Freitag auf Wunsch Russlands zusammentreten, um Moskaus Vorwürfe über biologische Aktivitäten der USA in der Ukraine zu erörtern.