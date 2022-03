Wiedehopf und Co. fühlen sich im Burgenland wohl

Der Kiebitz ist bereits in seine Brutgebiete in und um den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel zurückgekehrt, der Wiedehopf wird demnächst erwartet. Bis die Bird Experience vom 16. bis 24. April über die Bühne geht sind der und andere Zugvögel auf jeden Fall wieder im Burgenland und erfreuen damit Ornithologen aus aller Welt.