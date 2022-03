Österreichs Ski-Junioren bejubeln Trophy-Hattrick

Und: Österreich gewann auch zum dritten Mal in Serie die Marc-Hodler-Trophy, bei der alle Top--Resultate gewertet werden, vor Italien und dem Erzrivalen Schweiz, der in Kanada zwar fünf Medaillen holte, allerdings auch am Schlusstag vergeblich auf die erste Goldmedaille gewartet hatte. „Die Gesamtbilanz fällt positiv aus, wobei ich mit einigen Dingen nicht ganz glücklich bin“, sagt Tom Trinker, ÖSV-Teamchef in Panorama. „Besonders die Slalom-Ergebnisse sowohl bei den Damen, wie auch den Herren waren nicht das, was wir uns vorgestellt haben.“