Immer mehr Österreicher hören schlecht

Wie steht es um Ihr Gehör? Dazu wurden beinahe 4000 Personen zwischen 18 und 80 Jahren befragt. Immerhin 44 % gaben an, in bestimmten Situationen eine Einschränkung bemerkt zu haben, etwa in Gesprächen mit Freunden oder im Beruf. Die gute Nachricht der Neuroth-Umfrage: Fast die Hälfte der Betroffenen erklärte, bereits Schritte unternommen zu haben, um ihre Hörminderung auszugleichen. 9,5 % hatten sich ein Hörgerät anpassen lassen, und 36,6 % informierten sich aktiv über verschiedene Möglichkeiten, entgegenzuwirken.