Keine Entscheidung in Imst, spannende Duelle

In Haiming ist eine Frau noch im Rennen

Es war wohl der schmutzigste Wahlkampf im ganzen Oberland. In Haiming fuhr man nachts Streife, um zu sehen, ob nicht Wahlvandalen Plakate verunstalten oder in den Graben schmeißen. Michaela Ofner von der „Bürgerliste Haiming“ war eine der Leidtragenden. Wohl nicht wissend, dass sie als eine der fünf Bürgermeisterkandidaten dem favorisierten Kandidaten VBM Christian Köfler bei der Wahl am nächsten kommen wird. Köfler, designierter Nachfolger von Langzeitbürgermeister Josef Leitner, hat als Gemeindechef 35 Prozent Zustimmung, Ofner folgt mit 33 Prozent nur knapp dahinter. Zwischen den beiden kommt es also zur Stichwahl. Sie wäre die zweite „Chefin“ im Bezirk Imst.