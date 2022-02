Warum geht es in Kärnten nicht ohne Gentechnik?

Gentechnikfreie Fütterung noch nicht ganz möglich

Ganz ohne Gentechnik geht es in Kärnten dennoch nicht. „Bei heimischen Feldern sowie bei Rindfleisch, Geflügel und Milchprodukten ist die Gentechnikfreiheit auf alle Fälle garantiert!“, stellt Kärntens Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber klar. In anderen Bereichen sind jedoch noch Lücken vorhanden – vor allem bei der Schweinemast. „Hier gibt es leider noch keine gesetzliche Regelung“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Gruber. Man orientiere sich daher an Gütesiegeln, die eine gentechnikfreie Fütterung vorsehen, oder an Betrieben, die freiwillig auf manipuliertes Futter verzichten.