Jetzt greifen Anonymous-Hacker Putin an

DDoS-Angriffe auf russische Websites dauern an

Bereits am Freitag meldete Anonymous, russische Websites - unter anderem jene staatlicher Medien - angegriffen und wiederholt offline genommen zu haben. Die Aktivisten bedienen sich sogenannter DDoS-Angriffe - Überlastungsattacken, bei denen Websites mit so vielen Anfragen bombardiert werden, dass es die Server überlastet.