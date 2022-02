Ukraine-Konflikt: Behörde warnt vor Cyberangriffen

In der an die Firmen versandten Einschätzung, die Reuters einsehen konnte, heißt es jedoch: „Es liegt eine besondere Bedrohungslage vor. Dies könnte sich kurzfristig ohne Vorwarnung verschärfen.“ In Anspielung auf frühere Cyberattacken heißt es, es sei damit zu rechnen, dass es zu weiteren Sabotage-Attacken auf ukrainische IT-Systeme kommen werde.