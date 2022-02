Anonymous-Hacker erklären Putin den Cyberkrieg

Hilferuf an ukrainischen Cyber-Untergrund

Anonymous reagiert damit auf einen verzweifelten Hilferuf der ukrainischen Regierung, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Der Kiewer IT-Security-Experte Yegor Aushev postete in Absprache mit dem Verteidigungsministerium: „Ukrainische Cyber-Community! Es wird Zeit, dass ihr euch an der Verteidigung unseres Landes beteiligt.“ Freiwillige würden in offensive und defensive Kräfte aufgeteilt.