Alle Bundesländer bereit, Flüchtlinge aufzunehmen

„Nicht neutral, wenn es um Werte geht“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich ebenfalls entsetzt und kündigte Hilfe an. „Österreich mag völkerrechtlich neutral sein, aber wir sind nicht neutral, wenn es um unsere Werte geht“, hielt Ludwig in einer Aussendung fest. Darum, so betonte er, werde man auch Menschen, die nun in Not gerieten, helfen. Noch am Donnerstag sollen erste Hilfslieferungen mit medizinischem Material losgeschickt werden. Auch er stellte die Aufnahme von geflohenen Menschen in Aussicht: „Wien hat eine lange humanitäre Tradition, auf die wir auch sehr stolz sein können: Von der Ungarn-Krise, über den Bürgerkrieg in Jugoslawien bis hin zu den Konflikten im Nahen Osten haben Menschen hier Schutz und Hilfe gefunden.“