Österreicher fliehen: „Haben nur Nötigstes mit“

In der Botschaft wurden die Flüchtenden in Empfang genommen und von Cobra- und Bundesheer-Beamten gebrieft. „Die Organisation lief hervorragend“, so Königshofer, der seit 17 Jahren beruflich in Kiew tätig ist und hier seinen Lebensmittelpunkt hat. Kurz darauf setzte sich ein Konvoi aus österreichischen Fahrzeugen Richtung Westen in Bewegung. Manche reisten in Bussen, andere - wie Königshofer - im Privat-Pkw. Erstes Ziel ist die Slowakei, danach geht es nach Wien weiter.