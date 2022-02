Ukraine-Krise: Wien ist „bereit für Flüchtlinge“

„Menschen, die in Not sind, nehmen wir auf“

In dieselbe Kerbe schlägt auch Ludwig. „Der Bürgermeister kann aber nicht selbst entscheiden, ob Flüchtlinge aufgenommen werden. Das ist Aufgabe des Bundes“, so ein Sprecher. Aber: Man habe bereits in Zeiten des Jugoslawienkrieges sowie 2015 gezeigt, wie schnell die Stadt in Krisensituationen reagieren könne. „Wien hat genügend Unterkünfte. Wenn Menschen in Not sind, nehmen wir sie auf.“