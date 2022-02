Nehammer: „Österreich kann da nicht wegschauen“

In einer Erklärung im Parlament am Donnerstagvormittag hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) der Ukraine Solidarität und humanitäre Hilfe im Krieg gegen Russland versichert (siehe Video oben). Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ihn in einem Telefonat ersucht, seinem Land beizustehen. „Österreich kann da auch als neutrales Land nicht wegschauen“, stellte der Bundeskanzler fest - und betonte die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen. Die übrigen Parteien im Parlament verurteilten den Angriff Russlands ebenso scharf. Auch die EU-Sanktionen wurden - mit Ausnahme der FPÖ - verteidigt.