„Tragödie!“ Klitschko-Brüder bitten Welt um Hilfe

Die Box-Champions der Ukraine bewahren auch in der schwersten Zeit Haltung! Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir haben die Welt am Mittwoch dazu aufgerufen, der Ukraine im Kampf gegen Russland beizustehen. „Wir werden aufrecht stehen bleiben und Stärke und Kampfgeist zeigen“, sagte Vitali Klitschko an der Seite seines Bruders. Aber sehen und hören Sie selbst - im Video oben.