Notstand: „Es ist 5 nach 12 im Pflegebereich“

Pflegepersonal, Ärztekammer, Gewerkschaft und Arbeiterkammer schlagen einmal mehr Alarm. In Spitälern und Pflegeheimen fehlt an allen Ecken und Enden an Personal. Verschärft wird die Situation zusätzlich durch die Corona-Pandemie. Am Donnerstag protestierte das Personal deshalb vor dem Spital in Eisenstadt.