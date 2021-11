„5 nach 12“: Personal protestiert vor Spitälern

Eineinhalb Jahre Corona-Pandemie - und kein Ende in Sicht, im Gegenteil, die Lage spitzt sich wieder zu. Dem Gesundheitspersonal, das in einem permanenten Ausnahmezustand arbeitet, reicht es. Österreichweit hat das Spitalspersonal am Mittwoch zur symbolischen Uhrzeit 5 nach 12 Uhr die Arbeit kurz niederlegt, darunter auch am LKH-Universitätsklinikum Graz.